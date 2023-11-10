Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı!

X hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "BayraktarTB3 5. uçuş testini de başarıyla tamamladı." dedi.
Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı.
#BayraktarTB3 5. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its fifth flight test. ✈️⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 10, 2023
Orta İrtifa Performans Testi
Medium-Altitude Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/NclJFnndiY