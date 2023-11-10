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Savunma

Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 5. test uçuşunun da başarıyla tamamladığını sosyal medya hesabından bildirdi.

10 Kasım 2023 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı!
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X hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "BayraktarTB3 5. uçuş testini de başarıyla tamamladı." dedi.

TEKNOFEST'TE SERGİLENMİŞTİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir'de yapılan TEKNOFEST'lere de katıldı.

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