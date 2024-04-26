Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı SİHA, test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 32. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 32. Test Uçuşu | 32nd Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test

Milli Teknoloji Hamlesi