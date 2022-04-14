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Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI B TİHA'dan gururlandıran performans

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntüleri paylaştı. Selçuk Bayraktar paylaşımında, 'AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı.' ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 22:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 22:30
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA ile ilgili sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

AKINCI B TİHA performans dayanım test uçuşu ile ligi paylaşımında Bayraktar, "AKINCI B Performans dayanım test uçuşu..." başlığıyla "AKINCI da orucunu 35.000 ft'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadeleri kullandı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

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