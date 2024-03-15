Türk havacılığının altın çağı! AKINCI milli süpersonik füze ile 12'den vurdu

Bayraktar TİHA, Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Selçuk Bayraktar test atışının görüntülerini sosyal medya hesabından şu notlarla paylaştı:

Bayraktar AKINCI İHA-122 Süpersonik Füze Atış Testi

IHA-122 Supersonic Missile Firing Test

ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP

İlk test atışında 55 kilometrelik mesafeden hedefi başarılı bir şekilde vurabilen İHA-122 aslında sektörde 'havadan atılan balistik füze' olarak da adlandırılıyor. Dünyada bu kabiliyete sahip ülke sayısı oldukça az.

En önemli muhtemel hedefleri arasında düşman hava savunma unsurları yer alıyor. Oldukça yüksek hıza sahip oldukları için düşman hava savunma sistemleri tarafından çok geç fark ediliyor. Zaten fark edildiği anda da iş işten geçmiş oluyor. Bugün şartlarında konuşursak İHA-230 ya da İHA-122'yi durdurabilecek hava savunma sisteminin çok az sayıda ülkede bulunduğu biliniyor.