Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 22. kez başardı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test
Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Testİşte nefes kesen o görüntüler;
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 16, 2024
✅ Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/0ahaLHakSS