İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 22. kez başardı
Savunma

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 22. kez başardı

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

16 Mart 2024 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 22. kez başardı
ABONE OL

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 22. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 22. Test Uçuşu | 22nd Flight Test

Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | Medium-Altitude System Identification and Performance Test

İşte nefes kesen o görüntüler;

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.