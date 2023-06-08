Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'dan bir başarı daha

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Twitter hesabından Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımında "Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı" ifadeleri yer aldı.

Bayraktar #KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı. ✈️����



Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed another test at medium altitude.✈️����pic.twitter.com/LVM1c35gX7 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 7, 2023

SERİ ÜRETİMİ 2024'TE



Havacılık tarihinde birçok ilke imza atan, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2024'te seri üretime geçiyor.

KIZILELMA HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı. Bayraktar KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar KIZILELMA'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

GELECEĞİN HAVA MUHAREBESİ

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Solo Türk ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu.

REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU



Baykar'ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

Ülkenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleri ve yapay zekâ kabiliyetiyle Türkiye'nin önemli bir gücü olacak. Düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olmayı hedefliyor. Bayraktar KIZILELMA, denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. Milli tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.