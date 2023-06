Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma'dan bir başarı daha

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Twitter hesabından Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımında "Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı" ifadeleri yer aldı.

Bayraktar #KIZILELMA has successfully completed another test at medium altitude.✈️pic.twitter.com/LVM1c35gX7