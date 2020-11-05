İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4788
  • EURO
    9,9577
  • ALTIN
    520.267
  • BIST100
    1177.64
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj
Savunma

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni logosunu paylaştı.

05 Kasım 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:46
ABONE OL

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu #MilliTeknolojiHamlesi hastagi ile yayınladı. Bayraktar'ın o paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi. Bayraktar ayrıca paylaşımında "Kahraman Polis Havacılık Teşkilatımız [polis_havacilik] #BayraktarTB2 S/İHA ve yeni yaptıkları logolarıyla..." ifadelerine de yer verdi. 

SINIFININ EN İYİSİ

Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA’lar TSK’nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.