Selçuk Bayraktar paylaştı! TB2 SİHA'lara yeni imaj

05 Kasım 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 10:46

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu #MilliTeknolojiHamlesi hastagi ile yayınladı. Bayraktar'ın o paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi. Bayraktar ayrıca paylaşımında "Kahraman Polis Havacılık Teşkilatımız [polis_havacilik] #BayraktarTB2 S/İHA ve yeni yaptıkları logolarıyla..." ifadelerine de yer verdi.



SINIFININ EN İYİSİ

Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA’lar TSK’nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.