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  • Selçuk Bayraktar sert çıktı! Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
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Selçuk Bayraktar sert çıktı! Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere tepki gösterdi. Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2021 Salı 22:37 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 22:46
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BBC Türkçe ve bazı yayın organları Kanada'nın Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal ettiğine yönelik haberlerine Selçuk Bayraktar tepki gösterdi.

Selçuk Bayraktar Twitterdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...

BAKAN VARANK DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu haberlere Sanayi Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Bakan Varank, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor

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