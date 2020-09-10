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Savunma

Selçuk Bayraktar sevindiren haberi duyurdu: AKINCI TİHA tasarım onayını aldı

AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) tasarım onayı aldı. Güzel haberi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar duyurdu.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 09:14
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Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA ile ilgili sevindiren haberi paylaştı.

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar paylaşımında "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın... Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA GENİŞ KATILIM

AKINCI TİHA’nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısı İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla tamamlandı.

Baykar A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akıncı TİHA’nın kritik tasarım gözden geçirme toplantısının İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK görevlilerinin katılımıyla 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde yapılarak tamamlandığını bildirdi.

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