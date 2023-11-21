Selçuk Bayraktar TB3 için tarih verdi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir dizi programa katılmak için memleketi olan Trabzon'a geldi. Sabah saatlerinde babası Özdemir Bayraktar adına yapılan Bilim Merkezi'nin açılışı sonrasında Selçuk Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde kendisi için düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katıldı. Çok sayıda üniversite, lise ve ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen tören öncesinde Bayraktar kendi hayat hikayesinden bazı kesitleri öğrencilerle paylaşarak onlarla bir süre sohbet etti.

2024 YILINDA GÖKLERDE OLACAK

"Karadeniz gibi esen, geleceğin mimarı olacak çok sevgili genç kardeşlerim hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diye sözlerine başlayan Bayraktar, "Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Hatta bugün itibariyle sekizinci uçuşunu şu anda yapıyor. Henüz yere inmemiş olması gerekiyor. Uçuşlarını devam ettiriyoruz. En yakın zamanda inşallah konuşlandırıp göreve hazırlıyoruz. 2024 yılında da inşallah göreve başlayacak. Bizler arkadaşlarımıza şunu söyledik; Ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür oluncaya kadar bu çabalarımız devam edecek. Tam bağımsız ve hür olmasından neyi kastediyoruz? Bizler bugüne kadar bu teknolojileri uçakları dışardan aldık. Ancak montaj hatlarında sadece Türkiye bunları üretebildi. O dışardan aldığımız uçakların içinde yabancı yazılımlar vardı, adamlar tuşa bastığında uçak kalkmıyordu veya parçasını vermediğinde uçuramıyorduk. O zaman onun dilediği kadar ancak hareket kabiliyetine sahiptik. Bir anlamda tam manasıyla hür değildik. Prangalıydı bacaklarımız. O prangalar yıkılıncaya kadar biz bu çabamızı dünyanın en iyisine gidecek şekilde devam edeceğiz" dedi.

'YARIN BİZİM KAPIMIZI ÇALACAKLAR'

Karşısında bulunan gençlere "Siz hedeflerimizi daha ileriye taşıyacaksınız" diyerek sözlerine devam eden Bayraktar, "Çünkü medeniyetimizin ve insanlığın buna ihtiyacı var. Bebeklerin hesapsız, arsız bir şekilde katledildiği dünyada medeniyetimizin iyilik, ahlak ve adalet sesinin daha yüksek sesli çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var. Yani bir borç ödüyorsak böylesine yaşadığımız bir dünyada, her konuştuğumuz dakikada bebekler ölüyorsa ve bizim çocuklarımız ölmüyorsa demek ki zamandan ve yaradandan borç alıyoruz. Bu varlığımızın bir izahı olması gerekiyor. Bu izah da ancak dosdoğru bir şey yapacaksak ve gün gelip bu zulüm duracaksa bir anlam kazanıyor. Yoksa bizlerin de yaşamasının pek bir anlamı yok. Yeryüzünde insanlar eşit ve hür ise, bir gün dünyanın bir ucundaki bir evlat ölüyorsa benimki de ölebilir diye bakmamız gerekiyor. Biz buna seyirci kalıyorsak şu anda zamandan borç aldığımız anlamına ve bize bir mühlet verildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla sizlere, bizlere ve nesillerimize büyük işler düşüyor. Yoksa bugün o dur demediğimiz zulüm yarın zaten bizim kapımızı da çalacak" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar'a konuşmasının ardından KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından 'Onur Doktoru Diploması' takdim edilmesinin ardından program sona erdi.