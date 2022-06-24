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Selçuk Bayraktar'dan bir müjdeli haber daha! Başarıyla tamamlandı

Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI B ile yeni bir müjde verdi. Bayraktar AKINCI B'nin yeni bir başarıya imza attığını belirten Selçuk Bayraktar, 'AKINCI B yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı' dedi.

AA24 Haziran 2022 Cuma 22:47 - Güncelleme:
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR YENİ MÜJDE VERDİ

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

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