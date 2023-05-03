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Savunma

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Bayraktar AKINCI'nın gözleri yakaladı

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023 sonrası Çorlu'daki teknoloji merkezine dönen Bayraktar KIZILELMA ve AKINCI ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST'ten yuvaya dönüşte, kol uçuşundaki AKINCI'nın gözleri film kesiti gibi bir enstantane yakaladı.' diyerek Bayraktar KIZILELMA'yı işaret etti.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 02:54 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama: Bayraktar AKINCI'nın gözleri yakaladı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, KIZILELMA ile TCG Anadolu'nun aynı karede görüntülendiği bir paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın kamerasına yansıyan KIZILELMA'nın görüntülerine yer verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Baykar Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2023 sonrası Çorlu'daki Baykar Teknoloji merkezine dönen Bayraktar KIZILELMA'nın AKINCI'nın kamerasından görüntülendiğine dikkati çekti.

Bayraktar paylaşımında, "Artık demir alma günü gelmişse zamandan, Mavi Vatan'ın kahramanı kalkar bu limandan... TEKNOFESTten yuvaya dönüşte, kol uçuşundaki AKINCI'nın gözleri film kesiti gibi bir enstantane yakaladı." ifadelerini kullnadı.

KIZILELMA VE TCG ANADOLU AYNI KAREDE

Selçuk Bayraktar farklı bir paylaşımında ise, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya ilişkin bir video paylaştı.

Bayraktar tarafından paylaşılan görüntülerde, TEKNOFEST'e veda eden Kızılelma'nın Çorlu'ya dönüş anı yer aldı.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:

İşte o uçuş... KIZILELMA

TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,

TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.

Cepheden yediğin bu rüzgar,

Omuzluktan seni döven bu dalgalar,

Bu seyrüsefer, bu uçuşlar...

Asırlardır bağımsız yaşadın,

Gök Vatan'ında hür,

Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye.

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