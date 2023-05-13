Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya ilişkin Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Bayraktar paylaşımında KIZILELMA'nın görüntülerine yer vererek, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" dedi.

"SENİ ÖNCE ALLAH'A, SONRA MİLLETİMİZE ISMARLADIK"

Bayraktar'ın paylaştığı videoda Kızılelma'nın TEKNOFEST'te gerçekleştirdiği kol uçuşlarına ait görüntüler yer aldı.

Selçuk Bayraktar'ın, "Seni önce Allah'a, sonra Milletimize ısmarladık" başlığıyla yayınladığı video büyük beğeni toplarken, 50 dakika içerisinde 230 bin görüntülenme elde etti.