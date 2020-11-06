06 Kasım 2020 Cuma 13:29 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 13:36

Üstün özelliklere sahip 'Minyatür Bomba'nın geliştirildiği tesis kapılarını ilk kez basına açtı. Uçaktan bırakıldıktan sonra havada süzülüyor. 100 kilometre menzilde hedeflerini başarıyla vuruyor. Türk savunma sanayinin en genç üyelerinden Minyatür Bomba hava kuvvetlerinin gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

Yalnızca birkaç ülke üretebiliyor

TRTHaber'e konuşan ASELSAN Güdüm ve İnsansız Sistemler Program Direktörü Rafet Eroğlu, "Bu mühimmatı dünyada sayılı birkaç ülke geliştirip üretebilmektedir. F-16 uçakları için sertifikasyonu tamamladık. Devam eden süreçte hem milli muharip uçağımızın entegrasyon çalışmaları devam ediyor hem de SİHA'ların entegrasyonu konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Hedefe 100 kilometre uzaktan atılıyor

Bomba, uzun menzili sayesinde düşman hava sahasına giriş yapmadan ateşlenebiliyor. Ayrıca küçük çapı düşman hava savunma sistemleri tarafından fark edilmesini zorlaştırıyor.

1 metrelik betonu delebiliyor

145 kilogram ağırlığındaki bombalar 1 metre kalınlığındaki betonu delip içindekileri imha edebiliyor. Nokta atışı ve düşük ikincil hasar özelliği ile istenmeyen hasarların oluşmasının önüne geçiliyor. Minyatür Bomba'nın önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.