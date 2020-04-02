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Savunma

Seyir füzesine yeni yatırım

Amerika Birleşik Devletleri, seyir füzesi tedariki için Lockheed Martin ile 946 milyon Amerikan Doları tutarında anlaşma imzaladı. Sözleşmeyle firma; Lot 17 kapsamında 360, Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales / FMS) müşterileri için 40, ve Lot 18 dâhilinde 390 olmak üzere toplam 790 adet JASSM-ER imal edecek.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:57
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Havadan satha uzun menzilli seyir füzesi olan AGM-158B JASSM-ER (Joint Air to Surface Standoff Missile Extended Range / Müşterek Havadan Satha Füze-Artırılmış Menzil), 925 km menzilde etkili olabiliyor. AGM-158 ile %70 oranında benzer bileşen ve %95 oranında benzer yazılıma sahip olan füze, öncülünden farklı olarak bombacık taşıyabilen kargo tipi harp başlığı ve tarayıcıya sahip.

C4 Defence'de yer alan bilgiye göre, 2014'te Amerikan Hava Kuvvetleri (US Air Force / USAF), envanterine girmeye başlayan JASSM füze ailes, B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52H Stratorfortress gibi ağır bombardıman uçaklarının yanı sıra F/A-18 Hornet ailesi ,F-15E Strike Eagle ve F-16 Fighting Falcon ailesi gibi platformlardan fırlatılabiliyor.

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