Baykar ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının ihracatına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 12 adet KIZILELMA 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edilecek.

Anlaşmayı tüm detaylarıyla ele alan Londra merkezli GlobalData analiz şirketi Türkiye'den KIZILELMA tedarik etme kararının Endonezya'nın hava muharebe yeteneklerini güçlendireceğini kaydetti.

GlobalData'nın "Küresel Askeri İnsansız Hava Araçları (İHA) Pazarı Tahmini 2026-2036" raporunda, "Endonezya'nın önümüzdeki on yılda İHA tedarikine yaklaşık 2,7 milyar dolar yatırım yapmasının öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Özellikle, bu yatırımın yaklaşık %70'inin Türk menşeli platformlara yönlendirileceği belirtiliyor; bu da ülkenin Türk savunma teknolojisine olan güvenini vurguluyor" denildi.

GlobalData'da Havacılık ve Savunma Analisti olan Venkatesh Kandlikar, "Endonezya, son yıllarda çeşitli yeni nesil askeri platformlar tedarik ederek hava muharebe yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Endonezya ve Türkiye arasındaki savunma bağlarının derinleşmesi, Endonezya'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme hedefine önemli ölçüde katkıda bulundu. Dikey entegrasyona yönelik bu aşamalı yaklaşım, sürdürülebilir yerel yetkinlikler yaratıyor, uzun vadeli tedarik maliyetlerini düşürüyor ve Endonezya'yı müttefik ülkeleri destekleyebilecek bölgesel bir havacılık merkezi olarak konumlandırıyor. Coğrafi olarak Endonezya, önemli bir deniz geçiş noktası olan Malakka Boğazı'na yakın konumdadır. Asya güçlerinin, özellikle Çin'in dahil olabileceği herhangi bir gelecekteki çatışma durumunda, Malakka Boğazı, küresel ekonomiyi felç edebilecek ve şu anda Hürmüz Boğazı ablukasıyla tanık olduğumuzdan çok daha kötü sonuçlar doğurabilecek başka bir gerilim noktası haline gelebilir. Askeri yeteneklerini modernize ederek, Endonezya böyle bir olasılığa hazırlanıyor ve bölgedeki çıkarlarını koruma yeteneğini geleceğe hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

KIZILELMA tedarikinin Endonezya'nın hava gücü yeteneklerinde stratejik bir sıçrama olacağını yazan Asya basını da anlaşmanın basit bir satın almanın ötesinde olduğunu vurguladı.

Haberde, "Endonezya ve Türkiye arasındaki çerçeve, teknoloji transferini, yerel üretimi ve bakım altyapısını zorunlu kılarak, yerli havacılık ve uzay sanayi üretiminin genişlemesini teşvik ederken, yeni nesil hava savaş yeteneklerinin konuşlandırılması yoluyla Endonezya'nın Hint-Pasifik'teki savunma konumunu da güçlendirmektedir. Endonezyalı savunma şirketi Republikorp, uçak gövdesi montajı, aviyonik entegrasyonu, silah sistemi sertifikasyonu ve kapsamlı bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleri için yerel kapasite oluşturacak. Bu endüstriyel ilerleme, Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI platformlarını içeren Türkiye ile daha önceki iş birliğine dayalı üretim girişimlerinin üzerine inşa ediliyor ve her bir programda üretim uzmanlığı, kalite güvence protokolleri ve tedarik zinciri yönetimi yetenekleri kademeli olarak aktarılıyor" denildi.

KIZILELMA tedarikinin geçen yıl Türkiye'den KAAN anlaşmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini yazan Asya basını, "Endonezya'nın bireysel platformlar tedarik etmek yerine Türk hava savunma ekosistemine yatırım yapma niyetini göstermektedir. KAAN ve KIZILEMA insanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T) formasyonunda çalıştırılabilir; bu da Endonezya Hava Kuvvetlerine önemli bir operasyonel ve teknolojik üstünlük sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.