Sır gibi saklanan T-60S gizli bombardıman uçağı neden hiç uçmadı?

star.com.tr 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 14:55

1980'lerin ortalarında, Sovyet ordusu, eskimiş uçak yığınını ortadan kaldırmak için yeni bir orta menzilli bombardıman uçağı için bir tedarik araştırmaları başlattı.



1970'lerin başlarındaki Su-24 saldırı uçağı ve Tu-22M stratejik bombardıman uçaklarında değişim gerekliydi, ancak Sovyet yetkililer yeni Tu-22M3'ün yerini alacak çok yönlü, modernize edilmiş bir bombardıman uçağı için uzun vadeli planlar yapmaya başladılar.

Suhoy T-60S projesi, ABD'nin XB-70 Valkyrie'sine karşı üretilen Sovyet T-4 konsepti temelinde geliştirilecekti. Ancak, prototip aşamasını asla geçemedi.

T-60S projesi başlangıcından bu yana gizlilik içinde yürütüldü ve sır gibi saklanan ayrıntıların çoğu, bu güne kadar gizli kalmaya devam etti.

Yine de, T-60S'le ilgili, değişken geometrik kanatlı, iki boyutlu itme vektörleme nozulları ile donatılan bir uçak olduğu bilgisi yaygındı.

The National Interest'te yer alan bir makalede, uçakla ilgili şu bilgilere de yer verildi.



Uçakta yapılan değişikliklerin amacı, önceki T-4MS programının karşılaştığı başlıca sorunlardan biri olan 'yüksek hızlarda kontrol istikrarsızlığı'nı azaltmaktı.

Mach 2'de süper uçuş yapabilen ve kabaca doksan ton kalkış ağırlığına sahip T-60S'nin gelişmiş derin penetrasyon yetenekleri için yeni gizli özellikleri kullanacağına dair raporlar vardı, ancak bu çalışmalarla ilgili kesin bilgiler belirsizliğini koruyor.

2.200 km'lik bir savaş menziline sahip olan T-60S'nin, 20 tona kadar yük taşıyacağına inanılıyordu. Bombardıman uçağının silahları arasında, Kh-101 ve Kh-55/65 serisinden seyir füzeleri, geniş bir güdümlü mühimmat yelpazesi, konvansiyonel ve nükleer güdümsüz bombalar vardı. T -60S bu yönüyle Tu-22M3'e benziyordu.

Bir T-60S prototipinin 1996'da uçuş testlerinden geçmesi planlandı ve bombardıman uçağının 2003'te hizmete girmesi bekleniyordu. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle, proje 1990'ların başında tamamen iptal edildi ve planlara hızlı bir son verildi.

Yine de, T-60S projesinin Sovyet çöküşünden bağımsız olarak teknik başarısızlık olduğuna dair bazı işaretler vardı. Görünüşe göre Suhoy mühendisleri, kanat yapısında yapılan tartışmalı değişiklikler de dahil olmak üzere T-60S'nin benzersiz tasarım kararlarından bazılarını uygulamakta zorlandılar.

T-60S'nin gelişmiş derin penetrasyon yetenekleri için yeni gizli özellikleri kullanacağına dair raporlar vardı, ancak bu çalışmalarla ilgili kesin bilgiler belirsizliğini koruyor.

Kremlin, sağlam bir neden olmaksızın, Su-34 avcı-bombardıman uçağının daha güvenli bir tercih olduğuna karar verdi. Şu an 120 kadar Su-34 envantere girerken, önümüzdeki yıllarda modernize edilmeleri bekleniyor.

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