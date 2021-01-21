Sırbistan Silahlı Kuvvetleri zırhlı araçlarını teslim aldı

21 Ocak 2021 Perşembe 19:56 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:56

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Özel Harekât Tugayı'nın 10 adet BOV M16 Milosh 4×4 zırhlı aracı teslim aldığını bildirdi.

BOV M16 Milos, Sırp devlet savunma şirketi Yugoimport tarafından tasarlanan ve üretilen MRAP 4×4 tipi hafif, çok amaçlı bir zırhlı araçtır. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen IDEX-2017 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda tanıtıldı. Tamamen Sırp savunma endüstrisi tarafından yabancı şasi bileşenleri kullanılarak geliştirilen araç, uzun menzilli tanksavar güdümlü füze sistemleri, 12,7 mm makineli tüfek, hava savunma roket sistemleri ile silahlandırılabilen uzaktan komutalı silah kontrol istasyonu ile donatılabiliyor.

Aracın kendinden destekli bir gövdeye, modern tahrik ve aktarma tertibatlarına ve 14 tonu aşan maksimum savaş ağırlığıyla her türlü arazi ve hava koşulunda yüksek hareket kabiliyeti sağlayan bağımsız bir süspansiyon sistemini içerdiği bildirildi.