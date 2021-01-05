Sözleşme imzalandı: İspanya'dan sürü drone sistemi

star.com.tr 05 Ocak 2021 Salı 21:23 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 21:23

İspanya Savunma Bakanlığı Escribano Mechanical & Engineering şirketi ile, RAPAZ programının ikinci aşamasının bir parçası olarak, otonom çok platformlu bir İHA sürü sistemi geliştirmek için bir sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın temel hedefinin gözetim ve tanıma misyonları için sürü drone sistemi geliştirilmesi olduğu belirtilirken, imzalanan sözleşmede aynı zamanda kurtarma veya kıyı gözetleme gibi karmaşık görevleri yerine getirebilen akıllı bir drone sürü sistemi geliştirildi.

Escribano, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İHA sürülerinin , 5-10 km menzilinde çalışacak, ileride VCR 8x8 Dragon zırhlı aracı gibi platformlardan fırlatılabileceğini, yer saldırısı veya gezinme yeteneklerini de içerebileceğini duyurdu.

Son teknoloji yapay zeka LISS (Uzun Menzilli Akıllı Güvenlik Sistemi) ile donatılacak İHA'ların özerk olarak geliştirilmesi için bireysel ve grup zekası sağlayan tek drone sürüsü sistemi olacağı belirtildi. Böylece sistem, verilen bir görevi en verimli şekilde nasıl yerine getireceklerine kendileri karar verebilen drone'lara zeka ve özerklik sağlayacağı aktarıldı.

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