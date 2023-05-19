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Savunma

SSB Başkanı Demir 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Teslim ettik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2 adet AKSUNGUR SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 22:23 - Güncelleme:
SSB Başkanı Demir 'hayırlı olsun' diyerek paylaştı: Teslim ettik
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun.

AKSUNGUR SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 25000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahiptir.

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