SSB'den BAYKAR'a atılan iftira hakkında açıklama

SSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk savunma sanayii; Başkanlığı= koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkşnlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürmekte, 12 Milyar doları aşkın sektör cirosu, 2 Milyar Doları aşkın Ar-Ge harcaması, 850'yi aşkın projesi ve 90 Milyar dolarlık proje hacmi ile bu kutsal ve hayati amaç için çalışmalarını yürütmektedir.

Ancak; gösterilen bu büyük başarı karşısında sektörümüz nezdinde faaliyet gösteren şirketleri direkt ya da dolaylı olarak hedef alan, başkanlığımızı ve sektörümüzü töhmet altında bırakan dezenformasyon maksadı ile uzun zamandır üretilen içerikleri üzülerek takip etmekteyiz.

Başkanlığımız tarafından sektörümüze yönelik olarak verilen çeşitli finansal teşvik, hibe ve destek programları bulunmaktadır. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı, Nitelikli Ürün Kredisi, Genel Maksat Helikopteri Projesi Yatırım Kredisi, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı, Kategori-C ve Teknoloji Ürün Kazanım destek programlarımız kapsamında bugüne değin 500'ü aşkın firmaya ve 400'ü aşkın tedarik projesine 6 Milyar TL'ye yakın hibe ve proje desteği sağlanmıştır.

BAYKAR'ın, bugüne dek yukarıda anılan finansal teşvik, hibe ve destek programlarından hiçbirisine başvurusu bulunmamış olup, herhangi bir teşvik, hibe ve destek unsurundan da faydalanmamıştır .

Her gün yeni ihracat rekorları kıran, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sektörümüzün önemli kuruluşlarından BAYKAR'a yönelik yürütülen art niyeti görmekteyiz. Türk savunma sanayii, gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yarınlarımız için bu ülkenin evlatları ile sektörümüze değer katan firmalarımızın yanında olmaya devam edecek, "Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı" olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "