Stugna-P sistemi Ural'ı böyle vurdu

star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 16:48

Ukrayna medyası, ülkenin anti-tank füze sistemi Stugna-P'nin, doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı bir askeri aracı vurduğunu duyurdu. Stunga-P tanksavar füzesinin 5,6 km mesafeden, Rus yapımı bir askeri nakliye aracı olan Ural'ı vurduğu bildiriliyor.



Görüntüler paylaşılsa da, Ukrayna medyası konuyla ilgili kesin bilgiler vermediği için, olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği belli değil.

STUGNA-P FÜZESİ

İhracat versiyonunda Skif olarak da bilinen Stunga-P füzesi, devlete ait LUCH tarafından geliştirilen modern bir tanksavar füzesidir.

Sadece düşman zırhını yok etmek için değil, 5.800 m'ye kadar olan mesafelerdeki araçları yok etmek için geliştirildi.

ERA (patlayıcı reaktif zırh) ile başa çıkmak için özel olarak tasarlandı, sabit hedeflere ve tahkimatlara karşı kullanılabilir.

ideal koşullar altında, 1100 mm kalınlığa kadar homojen kalkanı delebilir.

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