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Savunma

'Süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi'ni test ettiler

Kuzey Kore, 'süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi' olarak adlandırdığı füzeyi test ettiğini bildirdi.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 13:04 - Güncelleme:
'Süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi'ni test ettiler
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkedeki Füze Genel İdaresi, Sarı Deniz'de yapılan testlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Süper büyük savaş başlıklı seyir füzesi" olarak isimlendirilen füzeye yönelik testlerin yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, testlerin yeni tip silah sistemlerinin çeşitli yönlerinin hızlı şekilde geliştirilmesi için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca batı kıyısı açıklarında yeni tip uçaksavar füzesi fırlatıldığı da kaydedildi.

- KUZEY KORE, SEYİR FÜZELERİ FIRLATMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, batı kıyısından yerel saatle 11.00 sularında birkaç seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti.

Açıklamada, fırlatılan füzelerin sayısı veya teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıya yer verilmemişti.

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