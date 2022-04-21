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Savunma

Suriye ve Irak'ta SİHA'larla gizli görev!

Avustralya Savunma Bakanlığı, Orta Doğu üzerinde ölümle sonuçlanan uçuşlar da dahil olmak üzere, Avustralyalı pilotların İngiliz silahlı insansız hava araçlarını uzaktan çalıştırmak için 'gizli bir görevde' bulunduğunu doğruladı. Pilotların daha önce de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için özel yükleniciler olarak Suriye ve Irak üzerinde Amerikan yapımı insansız hava araçları uçurduğu belirtildi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 14:26 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:31
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Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde (RAAF) görev yapan 32 pilot, eksiklerini gidermek için Suriye ve Irak üzerinde insansız hava araçları uçurdu.

ABC'nin, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında "gizli görevi" Savunma Bakanlığına doğrulattığı bilgilerde, söz konusu pilotların şu anda İngiltere'de "insansız hava sistemi birimlerinde" görevde olduğu, pilotlardan birinin de ABD'de çalıştığı yer aldı.

Pilotların daha önce de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri için özel yükleniciler olarak Suriye ve Irak üzerinde Amerikan yapımı insansız hava araçları uçurduğu belirtildi.

Avustralya, İngiliz MQ-9B silahlı insansız hava araçlarını hava kuvvetlerine dahil etmeyi planlıyor ancak 1,3 milyar dolarlık proje bu senenin bütçesine dahil edilmedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, partisinin 21 Mayıs 2022'deki seçimleri kazanması durumunda, hava kuvvetleri için ABD yapımı silahlı insansız hava aracını almayı tercih edeceğini açıkladı.

  • Avustralya Savunma Bakanlığı
  • Orta Doğu
  • İngiltere

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