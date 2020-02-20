İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0866
  • EURO
    6,5836
  • ALTIN
    315.15
  • BIST100
    118231
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana
Savunma

Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

İsrail istihbarat sitesi, Suriye'deki Hava Savunma Sistemlerinin İsrail füzelerine rastgele ateş ederek füzelerini israf ettiğini açıkladı.

star.com.tr20 Şubat 2020 Perşembe11:40 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:42

İsrail istihbarat sitesi nziv.net'te İsrail askeri kaynaklarından alıntı yapılarak yayımlanan bir yazıda, Suriye'de bulunan Rus yapımı hava savunma sistemlerinin İsrail F-16'ları tarafından fırlatılan radar karşıtı füzelere rastgele atış yaparak füzelerin "israf edildiğini" öne sürdü.

İsrail F-16'ları tarafından ateşlenen tek bir radar karşıtı füzeyi ortadan kaldırmak için Rus hava savunma sistemlerinin rastgele atışlarla ortalama 8-9 füzenin fırlatıldığı bildirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin 5 Şubat akşamı yaptığı saldırının, Suriye hava savunma sistemini ciddi şekilde tahrip ettiği ve yok ettiği, buna karşılık Suriye'nin hava savunmasının rastgele ve oldukça etkisiz atışlar yaparak 35 yerden havaya füzeyi boşa kullandığı açıklandı.

Geçtiğimiz ay Rus hava savunma sistemleri üreticilerinden üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun Suriye'de bulunan Pantsir-S hava savunma sistemini operatörün cep telefonu sinyalinden bularak bombaladığını ve imha ettiğini itiraf etmişi.

star.com.tr

Konya'da evin üzerine düşen kaya parçası hasara yol açtı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı
Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Reuters duyurdu! Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib kararı

Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler
Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler

Meclis'e gelip askerdeki oğlumla tehdit ettiler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.