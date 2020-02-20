Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerinin füze atışları karavana

star.com.tr 20 Şubat 2020 Perşembe11:40 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:42

İsrail istihbarat sitesi nziv.net'te İsrail askeri kaynaklarından alıntı yapılarak yayımlanan bir yazıda, Suriye'de bulunan Rus yapımı hava savunma sistemlerinin İsrail F-16'ları tarafından fırlatılan radar karşıtı füzelere rastgele atış yaparak füzelerin "israf edildiğini" öne sürdü.

İsrail F-16'ları tarafından ateşlenen tek bir radar karşıtı füzeyi ortadan kaldırmak için Rus hava savunma sistemlerinin rastgele atışlarla ortalama 8-9 füzenin fırlatıldığı bildirildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin 5 Şubat akşamı yaptığı saldırının, Suriye hava savunma sistemini ciddi şekilde tahrip ettiği ve yok ettiği, buna karşılık Suriye'nin hava savunmasının rastgele ve oldukça etkisiz atışlar yaparak 35 yerden havaya füzeyi boşa kullandığı açıklandı.

Geçtiğimiz ay Rus hava savunma sistemleri üreticilerinden üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun Suriye'de bulunan Pantsir-S hava savunma sistemini operatörün cep telefonu sinyalinden bularak bombaladığını ve imha ettiğini itiraf etmişi.

star.com.tr