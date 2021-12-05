Sürpriz F-16 anlaşması! Geri gönderiliyor

Star.com.tr 5 Aralık 2021 Pazar 14:33 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 14:33

ABD'li hava hizmetleri şirketi Draken US, Hollanda Hava Kuvvetleri tarafından hizmet dışı bırakılan on iki F-16 satın alınması için sözleşme imzaladı.

İlk olarak 30 Haziran'da duyurulan Hollanda Hükümeti'nin devre dışı bırakma kararı aldığı F-16'lar için yapılan anlaşma resmiyete bağlandı. Anlaşmaya göre F-35 için hizmet dışı bırakılacak bir düzine F-16'nın satışı onaylandı. Sözleşmenin miktarı ise henüz açıklanmadı. Ancak 12 uçağın ve destek ekipmanlarının satın alınması doğrulandı.

28 ADET F-16 TRANSFERİ 2022'DE BAŞLAYACAK

Resmi kaynakların açıklamasında uçak şirketi Draken US 2024 yılına kadar aşamalı olarak 28 adet F-16 uçağını Hollanda'dan geri almış olacak. İlk F-16'lar ise 2022 yılında alınmaya başlanacak.

F-16 Tip Ömrü Sonlandırma (ELOT) planı kapsamında, tüm uçakların Volkel Hava Üssü'ne transferi devam ediyor. F-16'lar emekli olmadan önce iki yıl daha çalışacak.

DRAKEN US'UN F-16 PLANI

Draken US'un Hollanda'da geri aldığı F-16'ları geliştireceği belirtildi. Draken US yüksek ve gerçekçi bir düşman eğitimi olan F-16'larla birlikte ilk kez dördüncü nesil avcı uçaklarına sahip olacak.