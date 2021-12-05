Sürpriz F-16 anlaşması! Geri gönderiliyor

ABD'li hava hizmetleri şirketi Draken US, Hollanda Hava Kuvvetleri tarafından hizmet dışı bırakılan on iki F-16 satın alınması için sözleşme imzaladı.
İlk olarak 30 Haziran'da duyurulan Hollanda Hükümeti'nin devre dışı bırakma kararı aldığı F-16'lar için yapılan anlaşma resmiyete bağlandı. Anlaşmaya göre F-35 için hizmet dışı bırakılacak bir düzine F-16'nın satışı onaylandı. Sözleşmenin miktarı ise henüz açıklanmadı. Ancak 12 uçağın ve destek ekipmanlarının satın alınması doğrulandı.
Resmi kaynakların açıklamasında uçak şirketi Draken US 2024 yılına kadar aşamalı olarak 28 adet F-16 uçağını Hollanda'dan geri almış olacak. İlk F-16'lar ise 2022 yılında alınmaya başlanacak.
F-16 Tip Ömrü Sonlandırma (ELOT) planı kapsamında, tüm uçakların Volkel Hava Üssü'ne transferi devam ediyor. F-16'lar emekli olmadan önce iki yıl daha çalışacak.
Draken US'un Hollanda'da geri aldığı F-16'ları geliştireceği belirtildi. Draken US yüksek ve gerçekçi bir düşman eğitimi olan F-16'larla birlikte ilk kez dördüncü nesil avcı uçaklarına sahip olacak.
Star.com.tr