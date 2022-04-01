Polonya ile Türkiye arasında gerçekleştirilen siyasi istişareler için Türkiye'ye gelen Szynkowski vel Sek, AA muhabirinin sorularına yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin Polonya'nın sadık bir dostu ve müttefiki olduğunu belirten Szynkowski vel Sek, iki ülke arasındaki ilişkinin emsalsiz bir yakınlık ve güce sahip olduğunu söyledi.

Szynkowski vel Sek, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ile gerçekleştirdikleri siyasi istişareler kapsamında ikili ilişkilerin ele alındığını aktardı.

Türkiye'nin Ukrayna savaşında oynadığı role ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Szynkowski vel Sek, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Türkiye'nin oynadığı rol çok önemli. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin yanı sıra ateşkesin sağlanması, insani koridorların oluşturulması ve sonuçta çatışmaların sona erdirilmesi için çeşitli düzeylerde arabuluculuk çabaları küçümsenemez. Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin Antalya ve İstanbul'da buluşturmak şüphesiz ki Türk diplomasisinin başarısıdır."

Szynkowski vel Sek, Türkiye'nin boğazlardan savaş gemilerinin geçmemesi ve Ukrayna'ya insani yardım ulaştırılmasına yönelik çabaları dolayısıyla da Polonya'nın müteşekkir olduğunu belirtti.

- UKRAYNALI MÜLTECİLERİN YÜZDE 60-70'İ POLONYA'DA

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Ukrayna'daki savaştan 12 milyon kişinin etkilendiğini aktaran Szynkowski vel Sek, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en büyük insani krize neden olduğunu kaydetti.

Ülkeyi terk eden Ukraynalıların yüzde 60 ila 70'inin Polonya'ya sığındığını vurgulayan Szynkowski vel Sek, "Mültecilerin büyük çoğunluğu kadın ve çocuklar. Bir sonraki mülteci dalgasının da ülkemize ulaşacağının farkındayız ve gelenler uzun süre boyunca çok boyutlu desteğe ihtiyaç duyacak. Polonya, uluslararası toplumla iş birliği içinde, ihtiyaç olduğu sürece Ukraynalı mültecileri destekleyecektir." diye konuştu.

Szynkowski vel Sek, hem Polonya'nın hem de bölge ülkelerinin mültecilere ve Ukrayna'da kalan milyonlarca insana yardım anlamında uzun vadeli planlar hazırlaması gerektiğini belirtti.

Polonya gibi Avrupa ülkelerinin mülteciler konusunda çifte standartlı bir tutum takınmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Szynkowski vel Sek, "AB'nin doğu sınırına Belarus'tan gelen göç krizi; Polonya, Litvanya, Letonya ve tüm AB'yi istikrarsızlaştırmak için Belarus ve Rus makamları tarafından yapay olarak oluşturuldu." dedi.

AB'nin sınır ülkesi olarak sınırlarda istikrar ve güvenliği sağlama görevleri bulunduğunu anlatan Szynkowski vel Sek, "Suriye'den gelen mülteciler konusunda ise yerinde yardım politikamız doğrultusunda onlara ilk olarak geçici ikamet yerlerinde yardım sağladık. AB'nin Türkiye ve diğer ülkelerdeki Suriyeli mültecilere yönelik tahmini desteği 2016-2024 döneminde 9 milyar avrodur." ifadelerini kullandı.

- "MÜTTEFİKLER, NATO'NUN 5. MADDESİNDEN KAYNAKLANAN TAAHHÜTLERİNİN SAĞLAM OLDUĞUNU DOĞRULADI"

Szynkowski vel Sek, Polonya'da şu anda ABD'den ve diğer NATO ülkelerinden 12 bin civarında asker bulunduğunu belirterek, "Bunların NATO'nun doğu kanadı için kalıcı olacağını umuyoruz. İttifakın doğu sınırında yeterli kapasiteye sahip bir savunma sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda NATO müttefikleriyle somut öneriler üzerine iş birliği yapmaya da hazırız." değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'nin Karadeniz'deki rolüne de değinen Szynkowski vel Sek, Polonya'nın Türkiye ile yakın iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

NATO ve AB'nin Polonya'nın beklenti ve endişelerine gerekli yanıt verip vermediğine yönelik soruyu da yanıtlayan Szynkowski vel Sek, şunları kaydetti:

"NATO, birlik içinde ve hızlı yanıt veriyor. Tüm müttefikler, NATO'nun 5'inci maddesinden kaynaklanan taahhütlerinin sağlam olduğunu doğruladı. İttifakın caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için devlet başkanları da dahil olmak üzere her düzeyde yoğun bir çalışma yapıyoruz. İttifakı korumak için savunma planlarımızı devreye soktuk. Hazırlıklarımızı artırdık ve Atlantik'in iki yakasından asker konuşlandırdık. Şu anda yüksek alarm düzeyinde yüz binlerce kuvvet var. NATO komutası altında 40 bin asker bulunuyor. Ayrıca ilk kez NATO Mukabele Gücü konuşlandırıldı."

Szynkowski vel Sek, AB'nin de Rusya'ya karşı kısıtlayıcı önlemler paketi hazırladığını hatırlatarak, "Bu bağlamda hayati önem taşıyan bir konu da AB genişlemesidir. Bu süreç, Avrupa güvenliğinin geleceği için esastır. Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunun Avrupa Komisyonu'ndan ve ardından AB üye ülkelerinden olumlu görüş alması çok önemlidir. Bu konu, daha fazla eylem ve AB içi düzenlemeler gerektiriyor. Üye devletler ve AB kurumlarından yeterli bir yanıt alınacağına inanıyoruz." diye konuştu.

- "BALTIK BORU HATTI, RUSYA'DAN GAZ BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAĞLAYACAK"

Rusya'nın ana gelir kaynağı olan hidrokarbonun ithalatının durdurulması gerektiğine inandıklarını aktaran Szynkowski vel Sek, "Polonya olarak buna hazırız ve Avrupalı ortaklarımızı da böyle bir adım atmaya ikna ediyoruz. AB'nin Rus enerji emtialarından ayrılmak amacıyla ABD ile iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun en kısa sürede gerçekleşmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Rus yer altı kaynaklarına bağımlılığını azaltmak için harekete geçtiğine de dikkati çeken Szynkowski vel Sek, "Gazprom'la gaz tedarik sözleşmemiz bu yıl sona erecek. Polonya'nın bu konuda Rusya'ya herhangi bir taahhüdü olmayacak. Gaz kaynaklarını çeşitlendirme stratejimizi uyguluyoruz." dedi.

LNG terminali ve LNG'yi yeniden gaza döndürme altyapısını geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Szynkowski vel Sek, şunları söyledi:

"Bu yılın sonunda faaliyete geçecek olan Polonya ile Norveç'i Danimarka üzerinden birleştiren boru hattı, Baltık Boru Hattı'nı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu projeler Rusya'dan gaz bağımsızlığımızı sağlayacaktır. Rus petrolü, petrol ürünleri ve kömür ithalatını da kesin olarak bitirmeye hazırız. En büyük petrol şirketimiz Orlen, petrolü farklı kaynaklardan tedarik etmemize yardımcı olacak iş birliklerini şimdiden başlattı. Gdansk'taki limanımız, Druzhba boru hattının yerini almaya hazır. Ayrıca Rus kömürü ithalatını da derhal kesmeye hazırız."

- NATO FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN RUSYA'YI KIŞKIRTICI ROLÜ YOK

Rusya'nın Ukrayna'da hedeflerine ulaşamayacağına inandıklarını aktaran Szynkowski vel Sek, Rusya'nın birçok savaş suçu işleyerek Ukrayna'daki saldırıları neticesinde binlerce sivilin öldüğünü kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yla ilgili yaptığı hesapların tutmadığını söyleyen Szynkowski vel Sek, bataryaları Polonya ve Romanya'da, radarları ise İspanya ve Türkiye'de bulunan NATO füze savunma sisteminin Rusya'ya karşı kışkırtıcı bir rolü olmadığını vurguladı.

Ancak Rusya'nın NATO füze savunma sistemini kendisi için bir tehdit olarak duyurarak dezenformasyon yaptığını belirten Szynkowski vel Sek, sistemin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve bu rolünün değişmeyeceğini bildirdi.