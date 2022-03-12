T-72 tankları ve TOS-1 füze sistemleri nasıl çantada keklik oldu?

Star Gazetesi 12 Mart 2022 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:38

Açık kaynak istihbarat konusunda uzman Hollanda merkezli gazetecilik grubu Bellingcat uzmanları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus güçlerinin ekipmanlarının imha ettiği görüntüleri yorumladı.

Rus kuvvetlerine ait konvoyun, Kiev'in merkezinden yaklaşık 35 km doğusunda vurulduğunu söyleyen uzmanlar, yüksek kalitede yayınlanmış videonun gerçek olduğunu ve saldırının 10 Mart günü gerçekleştiğini ifade etti.

45 saniyelik videoda birçok Rus tankı ve zırhlı aracının üst üste saldırılara maruz kaldığı ve ağır hasar aldığı görülüyor.

Bazen füze sistemi çeken traktörler, bazen de kaçma şansı dahi olmayan tank görüntüleri, Rus güçlerinin nasıl bu kadar kolay av olduğunu gündeme getirdi.

T-72 TANKLARI VE FÜZE SİSTEMLERİ NASIL KOLAY AV OLDU?

Rus güçlerinin tank konvoyu, Rus BMP-1'leri (Sovyet amfibi araçları), Sovyet dönemi T-72 tankları, BTR-82 zırhlı personel taşıyıcıları ve bir termobarik (Vakum Bombası) fırlatıcı olan TOS-1 Buratino'dan oluşuyordu.

Tüm tanklar dar bir koridora hapsoldu ve bu da onları Ukrayna topçusu için kolay hedefler haline getirdi.

İngiliz ordusunda eski bir tank komutanı ve düşünce kuruluşu IISS'de kara savaşı uzmanı olan Ben Barry The Guardina'a yaptığı açıklamada, "Ya güvenli bir bölgeden geçtiklerini ya da iyi eğitimli olmadıklarını ya da başka bir gereksinim için hızlı hareket ettiklerini düşünüyorlar" dedi.

"ALAY KOMUTANI BİLE KURTULAMADI"

Üstlerine saldırıyı bildiren Rus subayının sesi de video da yer alırken, sesin Albay Andrei Zakharov'a ait olduğu ve saldırılarda öldürüldüğü de iddia edildi.

Albay karargaha bildirdiği mesajda, "6. Alay yok oldu. Bir sürü kayıp var, konvoy pusuya düştü, alay komutanı da çatışmada öldürüldü. Bayraktar dronları tarafından hedef alındığını tahmin ediyorum. " ifadelerini kullanıyor.

Askeri uzamanlar ise 20'den fazla tank ve diğer zırhlı araçlarla Rus kuvvetlerinin şaşırtıcı derecede yanlış taktikler uyguladığını belirtiyor.

"ÇOK ZAYIF TAKTİKLER"

Videoyu inceleyen ABD eski Deniz Subayı ve Rus Silahlı Kuvvetleri Uzmanı Rob Lee ise, Kiev'e bu kadar yakın olan Rus zırhlı kuvvetlerinin sergilediği taktikler çok zayıf. Ukrayna topçularının menzili içindeler ve yine de bu şekilde toplu hareket ediyorlar. Bu onları olası saldırılara karşı daha savunmasız bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya, iki hafta önce başlayan işgal sırasında beklenenden daha ağır kayıplar verdi. Ukrayna, imha edilen Rus tanklarının veya traktörler tarafından çekilen düşman zırhının filmini yayınlayarak Ukrayna'nın başarılarını bir halkla ilişkiler oyunu haline getirmeye çalıştı.

ORYX: 164 RUS TANKI HASAR GÖRDÜ

Askeri analiz kuruluşu Oryx'e göre, şimdiye kadar 164 Rus tankı imha edildi, hasar gördü veya ele geçirildi.

Oryx, Rus zırhlı savaş araçları için kaybın 102 olduğunu söylerken, Ukrayna'nın ise 47 tank ve 39 savaş aracı kaybettiğini belirtti.

ABD'nin bu hafta başlarında yayınladığı değerlendirme raporunda, 5 bin ila 6 bin Rus askerinin ve 2 bin ila 4 bin Ukrayna askerinin yanı sıra birçok sivilin öldüğü açıklandı.

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