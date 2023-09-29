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Savunma

Taipan helikopterleri için yolun sonu! Resmen tarih oluyor

29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşen Avustralya'ya ait Avrupa yapımı Taipan tipi helikopterleri artık kullanmayacak. Taipan helikopterleri hakkındaki kararı Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles resmen duyurdu.

AA29 Eylül 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Taipan helikopterleri için yolun sonu! Resmen tarih oluyor
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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ordunun artık Avrupa yapımı "MRH-90 Taipan" tipi helikopterleri kullanmayacağını açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Marles, basına verdiği demeçte, ordunun helikopter envanterine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TAİPAN'LER İÇİN YOLUN SONU

Orduya ait "Taipan" tipi helikopterin, 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmesi üzerine yürütülen 4 soruşturmadan birinin, 12 ay daha sürmesinin beklendiğini belirten Marles, orduda bu helikopterlerin kullanımına kalıcı şekilde son vermenin "mantıklı tek karar" olduğunu bildirdi.

Marles, bu nedenle "Black Hawk" tipi helikopterleri bir an önce kullanabilmek için başta ABD olmak üzere uluslararası ortaklarıyla çalışacaklarını ve eğitim faaliyetlerini hızlandırmak istediklerini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştıkları "en karmaşık ve tehditkar stratejik koşullarda" yaşadıklarını vurgulayan Marles, savunma kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandıklarını kaydetti.

"MRH-90 TAİPAN" TİPİ HELİKOPTER, HAMİLTON ADASI YAKINLARINDA DÜŞMÜŞTÜ

Bu yıl 13 ülke ve 30 binden fazla askeri personelin katıldığı, ABD ve Avustralya'nın iki yılda bir düzenlediği "Talisman Sabre" isimli tatbikatta Avustralya ordusuna ait "MRH-90 Taipan" tipi helikopter, 29 Temmuz'da Hamilton Adası yakınlarında düşmüştü.

Savunma Bakanlığı, kazanın ardından helikopterde olası bir teknik arızanın araştırılması için soruşturma başlatmıştı.

Avustralya hükümeti, 10 Aralık 2021'de, 2007'den bu yana kullandığı Avrupa yapımı 40'tan fazla "Taipan" tipi helikopterin yerine ABD yapımı "Black Hawk" tipi helikopterleri alacağını açıklamıştı.

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