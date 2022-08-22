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Savunma

Tam dokuz fişek... AKINCI TİHA bir ilki daha başardı

Baykar Savunma Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji hamlesi idealiyle üretilen AKINCI TİHA ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Hekimoğlu türküsüyle yaptığı videolu paylaşımında Selçuk Bayraktar, 'AKINCI derler bir yiğit uşak… Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek…' ifadelerini kullandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:53 - Güncelleme:
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Baykar Savunma tarafından milli imkanlarla ve milli teknoloji hamlesi idealiyle üretilen AKINCI TİHA bir ilki daha başardı. AKINCI TİHA'ya entegre edilen ROKETSAN yapımı iki adet teber füzesiyle hedefleri tam isabet vurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR: BİR OMUZDAN BİR OMUZA NARİNİM, TAM DOKUZ FİŞEK...

Konuya ilişkin Baykar lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Hekimoğlu türküsünün söyleriyle yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın hedefleri başarıyla vurduğu görüldü. Bayraktar söz konusu paylaşımda, "AKINCI derler bir yiğit uşak... Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek..." ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

AKINCI TİHA BİR İLKİ DAHA BAŞARDI

Baykar Savunma'nın milli ve özgün olarak ürettiği AKINCI TİHA'ya, ROKETSAN tarafından üretilen Teber-82 güdümlü kitler entegre edildi. Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yayınlanan videoda AKINCI TİHA'nın 9 silah istasyonun da tam yüklü olarak havalandığı görüldü.

Milli teknoloji hamlesi idealiyle üretilen AKINCI TİHA'nın, paylaşılan videoda ROKETSAN yapımı Teber-82 mühimmatlarıyla denizdeki hedefleri başarılı bir şekilde imha ettiği görüldü.

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