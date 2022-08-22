Tam dokuz fişek... AKINCI TİHA bir ilki daha başardı

Baykar Savunma tarafından milli imkanlarla ve milli teknoloji hamlesi idealiyle üretilen AKINCI TİHA bir ilki daha başardı. AKINCI TİHA'ya entegre edilen ROKETSAN yapımı iki adet teber füzesiyle hedefleri tam isabet vurdu.
Konuya ilişkin Baykar lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Hekimoğlu türküsünün söyleriyle yaptığı paylaşımda AKINCI TİHA'nın hedefleri başarıyla vurduğu görüldü. Bayraktar söz konusu paylaşımda, "AKINCI derler bir yiğit uşak... Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek..." ifadelerini kullandı.
#AKINCI derler bir yiğit uşak...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 22, 2022
Bir omuzdan bir omuza narinim, tam dokuz fişek...#AKINCI All nine stations loaded... ✈️���� pic.twitter.com/Pub8EWQrGd
Baykar Savunma'nın milli ve özgün olarak ürettiği AKINCI TİHA'ya, ROKETSAN tarafından üretilen Teber-82 güdümlü kitler entegre edildi. Baykar ve Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yayınlanan videoda AKINCI TİHA'nın 9 silah istasyonun da tam yüklü olarak havalandığı görüldü.
Milli teknoloji hamlesi idealiyle üretilen AKINCI TİHA'nın, paylaşılan videoda ROKETSAN yapımı Teber-82 mühimmatlarıyla denizdeki hedefleri başarılı bir şekilde imha ettiği görüldü.