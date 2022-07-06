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Savunma

Tarih verdiler! Su-57 ile F-35 ve F-22 avlama planı hayata geçiyor

Rusya, iddiaya göre F-22 ve F-35 gibi gizli hava platformlarını vurmak için, Su-57 uçağına entegre edilmek üzere bir füze geliştirdi. Vympel Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan füzelerin, Su-57 savaş uçağında kullanılarak gizli hedefleri vurabileceği iddia ediliyor. Ancak, F-22 ve F-35 gibi hayalet uçakları vurma yeteneği kesin değil.

Star Gazetesi6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
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Rusya'nın Su-57 savaş uçaklarından fırlatılmak üzere tasarladığı füzenin, F-35 ve F-22 Raptor'un gizlilik kabiliyetini yenebilecek mi?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Vympel Tasarım Bürosu (Tactical Missiles Corporation'a bağlı bir bölüm) tarafından geliştirilen düşük ve orta menzilli havadan havaya füzelerin, yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Şoygu, söz konusu füzelerin gelişmiş Su-57 savaş uçakları ve diğer hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlandığını söyledi.

Bu yıl, füzelerin devlet testlerini tamamlamayı beklediğini belirten Şoygu,"Operasyon için ilk seri partileri bu yıl teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.

F-35 VE F-22 SU-57'NİN HEDEFİ OLABİLİR Mİ?

Rus Savunma Bakanı açıklamasında, "Bu füzeler yeni silahlanma ve hava savunmasında, uçakların savaş verimliliğini artırmaya yardımcı olacak ve gizli teknolojiye dayalı küçük boyutlu hava araçları da dahil olmak üzere angaje hava hedeflerinin menzilini artıracak." ifadelerini kullandı.

Su-57 beşinci nesil avcı uçağı için gelişmiş havadan havaya füze, 18 Kasım 2019'da Vympel State Makine İmalatı Tasarım Bürosu'nun yenilenmiş üretim tesisinin açılış töreninde görücüye çıktı. Füzenin adı veya özellikleriyle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan Şoygu'nun açıklamaları, dünya basınında 'Su-57'ye F-35 ve F-22 Raptor'u vuracak' şeklinde yankı buldu. Hindistan medyasında, 'Rusya bu füzeyle F-35 ve F-22 'nin gizliliğini geçmeyi hedefliyor' ifadelerine yer verilirken, Çin medyası haberi, 'Rus Su-57'si Amerikan F-35 ve F-22 Raptor'unu avlayacak' başlığıyla servis etti.

Star Gazetesi

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