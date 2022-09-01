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Tarihe geçen anlar! Selçuk Bayraktar paylaştı: Beğeni yağdı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı'nın kol uçuşu yaptığı ve havacılık tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen uçuşun kokpit görüntülerini paylaştı.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
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TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol uçuşu yapmış, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, o anları ayağının tozuyla anlatarak havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını açıklamıştı.

Selçuk Bayraktar, o tarihi uçuşun uçuş öncesi, hazırlık aşaması, uçuş anı, kokpit ve iniş anının görüntülerini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk Bayraktar, "Uçtuğun yere güneş doğacak. Milli Teknoloji Hamlemizin eseri Akıncı ve HÜRKUŞ, Samsun'da kol kola kanat uçuşunda" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

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