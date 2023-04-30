Tarihi anlar! Selçuk Bayraktar: Dünyada bir ilk

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, dördüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı Teknofest'te bugün tarihi anlar gerçekleşti. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile F-16 kol uçuşu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kızılelma ve F-16'nın geçiş anını selamladı.

DÜNYADA BİR İLK

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün konuşan Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Dünya tarihinde ilk defa böyle bir gösteri ve uçuş oluyor. İlk defa insansız savaş uçağı ile insanlı bir savaş uçağı halkın önünde gösteri yapıyor. Geçtiğimiz günlerde biz iki tane insansız hava aracı ile AKINCI ve Kızılelma ile yapmıştık. Milletimizle buluşması apayrı bir motivasyon katıyor diyebilirim. Milletimizin duası ile ilk uçuşunu 2022'de yaptı, Samsun'da milletimizle buluşmuştur. Burada aldığı dualarla tarihe imza atacak.

Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok heyecan verici biz her sene geliyoruz her zaman sıfırdan izliyormuş gibi heyecanlanıyoruz. 700 binlerde diye duymuştum doğrudur. Pazar günü katılım var.