TB2 şimdi daha farklı! Savaş uçağı olmayan ülkeler için umut olacak

Bayraktar TB2'nin ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojisi ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podu ile uçuş testini başarıyla tamamlaması Batı'da ses getirdi.

TB2'nın artık hava savunma sistemlerini engelleyebileceğini yazan Batı basını Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

ANTIDOT 2-U/S podunun Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetlerinde önemli bir ilerlemeyi temsil ettiği vurgulanan haberde, "Bu yeni teknoloji, TB2'nin düşman radar sinyallerini tespit edip, tanımlayıp yerini tespit edebilmesini sağlayarak hava savunma sistemlerine karşı dayanıklılığını önemli ölçüde artırıyor" denildi.

Elektronik Destek Podunun İHA'ların sıklıkla karmaşık hava savunma ağlarıyla karşı karşıya kaldığı modern savaşta kritik bir öneme sahip olacağı kaydedildi.

ASELSAN'ın ezber bozan teknolojisinin TB2'ye olan uluslararası ilgiyi artıracağı yorumunda bulunuldu.

Analistler, Bayraktar TB2'ye elektronik harp yeteneklerinin entegre edilmesinin, özellikle gelişmiş veya yaygın olarak kullanılan hava savunma sistemlerinin bulunduğu çatışma bölgelerinde, insansız hava aracının konuşlandırıldığı bölgelerde güç dengelerini önemli ölçüde değiştirebileceğini öngörüyor.

Yeni geliştirilmiş elektronik harp özellikleriyle TB2'nin yüksek teknoloji savaş uçakları veya gelişmiş elektronik harp sistemleri satın alamayan ancak daha gelişmiş düşmanlara karşı etkili bir şekilde mücadele etmesi gereken ülkeler için oyunun kurallarını değiştirecek bir silah olarak nitelendi.

Ezber bozan sistem TB2 ile test edildi

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