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Savunma

TCG Anadolu'nun yeni rotası komşuyu panikletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetlere taşıyan Yunanistan basını TCG Anadolu'nun İzmir'e gönderilecek olmasının Atina'ya bir mesaj olduğunu belirtti.

Star Gazetesi24 Nisan 2023 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
TCG Anadolu'nun yeni rotası komşuyu panikletti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCG Anadolu ile ilgili yaptığı açıklama Yunanistan basınında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Sakarya'da yaptığı konuşmada TCG Anadolu uçak gemisini İzmir'e uğurlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'7 düvel, 7'li masa sana vız gelir büyük usta' demişler. Çok az geldi geliyor. Milli muharip uçağı diyorlar. Kazanan Türkiye. Togg'un varsa baz gaza diyorlar. Mavi vatanın bekçisi TCG Anadolu'yu bugün Sarayburnu'ndan Karadeniz'e uğurladık. Son 1 hafta 10 günde TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafa 10 günde İzmir'de kalmasında fayda var. Ne anlama geliyor anladınız değil mi? Fazla teferruata girmeyeyim. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu ile" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderdi" başlığını kullanan Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı.

İzmir'in Yunanistan'a yakın olduğu için TCG Anadolu'nun Atina'ya da bir mesaj olduğuna işaret eden Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Vatan'la ilgili göndermelerde bulunduğunu da belirtti.

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