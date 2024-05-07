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Savunma

TEI-PD170'nin geliştiricisi Türk savunma devinden Asya çıkarması

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 6-9 Mayıs tarihlerinde Malezya'da düzenlenen, bölgenin en önemli savunma sanayi fuarlarından DSA 2024'e katılıyor.

IHA7 Mayıs 2024 Salı 09:16 - Güncelleme:
TEI-PD170'nin geliştiricisi Türk savunma devinden Asya çıkarması
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TEI, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen fuarda; Türkiye'nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i ve Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400'ü ziyaretçilerle buluşturuyor. Özgün motorlarının yanında TEI, geleceğin imalat yöntemi olarak adlandırılan eklemeli imalat teknolojisi ile imal ettiği motor parçalarını ve turobjet motorları TEI-TJ90U ve TEI-TJ60'ı da sergiliyor.

Çok sayıda ikili görüşmeye de ev sahipliği yapacak fuarda TEI, Malezya ve bölge için ihracat fırsatlarını takip edecek.

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