TEI-PD170'nin geliştiricisi Türk savunma devinden Asya çıkarması

TEI, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen fuarda; Türkiye'nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i ve Türkiye'nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400'ü ziyaretçilerle buluşturuyor. Özgün motorlarının yanında TEI, geleceğin imalat yöntemi olarak adlandırılan eklemeli imalat teknolojisi ile imal ettiği motor parçalarını ve turobjet motorları TEI-TJ90U ve TEI-TJ60'ı da sergiliyor.

Çok sayıda ikili görüşmeye de ev sahipliği yapacak fuarda TEI, Malezya ve bölge için ihracat fırsatlarını takip edecek.