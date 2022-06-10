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Savunma

TEI-TF6000 turbofan motorunun protipi görücüye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Yönetim Kurulu, ülkemizin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI'yi 6 Haziran 2022 tarihinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında, yaklaşık 2 yıl süren tasarım çalışmalarının ardından, prototip imalat aşamasına gelen Türkiye'nin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000'in birebir ölçekli maketi, katılımcılara sürpriz olarak ilk kez sergilendi.

IHA10 Haziran 2022 Cuma 11:43 - Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSKGV Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Orgeneral Ümit Dündar, TSKGV Yönetim Kurulu Üyesi Cenap Aşcı, TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ve beraberlerindeki heyetlerin katıldığı tesis turunda TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit TEI'nin yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

TEI'DEN TSKGV YÖNETİM KURULU'NA MOTOR SÜRPRİZİ

Ziyaret esnasında, yaklaşık 2 yıl süren tasarım çalışmalarının ardından, prototip imalat aşamasına gelen Türkiye'nin ilk millî turbofan motoru TEI-TF6000'in birebir ölçekli maketi, katılımcılara sürpriz olarak ilk kez sergilendi. 6 bin lbs (art yakıcı ile ~10 bin lbs) seviyesine kadar itki üretebilecek TEI-TF6000 Turbofan Motoru ve türevleri, uçaklardan gemilere kadar değişik millî platformlarda kullanılabilecek. Mevcut tasarımda art yakıcı konfigürasyonu destekleyecek şekilde tasarlanmış olan motor, art yakıcı ile beraber ses üstü (süpersonik) uçuşlar için de gerekli güçlere ulaşabilecek.

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