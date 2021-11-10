TF-2000 için geri sayım başladı! 7 bin tonluk kalkan

Yeni Şafak 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:52

Korvetler, fırkateynler ve denizaltılar ile Türk donanması tarihi bir dönem yaşarken sıra ise Türkiye'nin denizlerdeki kritik projesine geldi. İlk milli hava savunma muhribi için takvim belli oldu. Çok yakında ihaleye çıkılarak üretimine başlanacak gemiye yönelik değerlendirmede bulunan savunma uzmanları geminin denizlerde Türkiye'nin adeta bir kalkanı olacağının altını çiziyor.

Milli korvet ve firkateynlerin ardından vites yükselten Türk Deniz Kuvvetleri, ciddi bir güç çarpanı olarak donanmaya hizmet edecek olan muhriplere gözünü dikti.

Milli Gemi (MİLGEM) projesinin 3. fazında Türkiye'nin ilk milli hava savunma muhribi TF-2000 için üretim hazırlıkları yapılıyor.

40 yaşını dolduran Gabya sınıfı firkateynlerin yerini alması beklenen gemide ilk teslimat tarihi ise 2027 yılı olarak planlanıyor.

TF-2000 fırkateyni dünyada 'Balistik füzelere karşı koruma Bölge Hava Savunma Gemileri' sınıfında değerlendiriliyor.

Bu gemilerden dünya üzerinde 13 ülkede toplamda 151 adet mevcut. En çok bu alandaki gemi ise ABD donanmasında yer alıyor.

7 bin tonluk TF-2000'ler, silah sistemleri, sensör ve radar donanımları ile kendi sınıfındaki en gelişmiş platformlardan biri olacak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Denizi bir kalkan gibi kullanacak TF-2000 HSHM; çeşitli güdümlü mermilerin, anakaraya ulaşmadan tespitini ve imhasını gerçekleştirecek.

Hava soluyan hedeflere karşı etkili olacak TF-2000 muhripleri, balistik füzelerin imhasını gerçekleştirmeyecek olsa da tespiti için de önemli rol oynayacak.

166 metre boya, 21.5 metre genişliğe, 5.4 metre drafta, 8.500 ton deplasmana, 28+ knots azami sürate ve 18 knots intikal süratine sahip olmaları planlanan TF-2000 muhripleri, MİLGEM Programı'nın en yüksek deplasmanlı gemileri olacak.

Gemi; azaltılmış radar kesit alanı, sualtı akustik, manyetik ve kızılötesi ize de sahip olacak.

Öte yandan Türk ordusunun rüya projesi olarak da adlandırılan TF-2000'in beyni de hazır.

Gemide, ağ destekli harekat yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren, bütünleşik karar destek sistemleri ile taktik karar vericinin süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıracak milli ve yerli olarak geliştirilmiş GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi kullanılacak.

GENESİS ADVENT sayesinde komutan, tek bir gemiden diğer tüm gemilerin silah sistemlerini kontrol edebilecek.

Dünyanın süper güçleri İngiltere ve Fransa'nın bile elinde çok az sayıda bulunan balistik füzelere karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında yer alan TF-2000, aynı anda bir çok görevi yerine getirebiliyor.

TF-2000 bünyesinde aynı anda binlerce hedefi takip edip 3 boyutlu haritalandırma yapabilen faz dizinli radar teknolojisi bulunacak.

Erken uyarı ve istihbarat için gemide mutlaka bulunması gereken Çok Maksatlı Faz Dizinli Radar yani 'ÇAFRAD' için ASELSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK ortaklaşa çalışıyor. Bu yıl içerisinde ÇAFRAD'ın bitmesi ve testlerine başlanması hedefleniyor.

Menzilinin 450+ km olması öngörülen ÇAFRAD'ın bitişinden itibaren gemi tasarımı da son halini alacak.

250+ km menzildeki hedefe ateşlenebilen milli gemisavar füzesi Atmaca, torpido savunma füzesi TORK ve deniz-kara unsurlarını 1000-1500 km öteden vurabilen yerli Gezgin füzesini taşıyacak TF2000 fırkateyni, bunlarla birlikte birçok farklı mühimmatla da teçhiz edilebilecek.

250+ km menzildeki hedefe ateşlenebilen milli gemisavar füzesi Atmaca, torpido savunma füzesi TORK ve deniz-kara unsurlarını 1000-1500 km öteden vurabilen yerli Gezgin füzesini taşıyacak TF2000 fırkateyni, bunlarla birlikte birçok farklı mühimmatla da teçhiz edilebilecek.

Bağlı bulunduğu deniz görev grubu veya bir bölgenin hava savunmasını üstlenecek olan TF-2000 savaş gemisinden dört adet üretilmesi düşünülüyor.

Birim maliyeti uzmanların tahminlerine göre 1 milyar dolar olarak ön görülüyor. TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemi açıklamalarda bulundu.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nin ihalesine çok yakında çıkılacağının müjdesini veren Demir, 'Sivil mi yoksa askeri tersanede mi inşa edeceği şu an için belirsiz. Teklifleri alacağız." ifadeleri kullandı.

Öte yandan Türkiye, Milli Gemi (MİLGEM) Programı'nda emin adımlarla yürüyor.

Bu kapsamda programın ilk fazını oluşturan 'ADA Sınıfı Korvet Projesi' kapsamında, dördüncü ve son gemi olan TCG KINALIADA (F-514) Korveti 2019 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Dört adet İ Sınıfı Firkateyn'in üretileceği ikinci faz kapsamında ise ilk firkateyn olan TCG İSTANBUL (F-514), Ocak 2021'de denize indirildi.

2023 yılında Türk Donanması'na teslim edilecek gemi için detay tasarım faaliyetleri devam ediyor.

Ambargolar sebebi ile TCG İSTANBUL'da kullanılacak birçok silah sistemi, milli imkanlarla geliştiriliyor.

Atılan adımları değerlendiren savunma uzmanları ise Yunanistan'ın milli olmayan donanması ile Türkiye'nin karşısında duramayacağı görüşünü paylaşıyor.