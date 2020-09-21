star.com.tr 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:51

Rusya'nın yeni füze sistemlerini tasarlamada kilit rol oynayan ünlü mühendis Gerbert Yefremov, Trump'ın 'Rusya'nın ABD teknolojisini çalma iddialarını' reddetti. Teknolojilerin Obama döneminde çalındığı iddiasıyla alay eden Rus mühendis, Rusya'nın bu alandaki çalışmalarının çok daha öncesine dayandığını ileri sürdü.



Rusya'nın Avangard hipersonik planörünün tasarımcısı Yefremov, 'Obama hipersonik deneylere başladığımızda Obama okula giden bir çocuktu.' dedi.

87 yaşındaki Yefremov, Rossiyskaya Gazeta'ne verdiği demeçte, sözlerini şöyle sürdürdü:

Barack Obama, 2009 yılında ABD başkanı oldu. Bu alandaki deneylerimiz, Sovyet döneminde, Obama henüz gençken başladı Biz zaten hipersonik teknolojiyi denerken o henüz okula giden bir çocuktu.

Rus medyasına göre, Yefremov'un sözlerinden çıkarılabilecek sonuç, Rus bilim adamları hipersonik teknolojiler geliştirmeye 1974 ve 1981 yılları arasında başladı.

Geçen yıl Rusya'nın Avangard hipersonik füzesi, dünyadaki herhangi bir ordu tarafından kullanılan ilk hipersonik silah olarak kayıtlara geçti. Ülkenin ses hızından çok daha hızlı hareket edebilen diğer silahları, Kinjal (Kinzhal) seyir füzesi ve Zircon gemi savar füzesini şu anda testlerden içeriyor.

TRUMP'IN İDDİASI

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Bemidji kentinde kalabalığa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Obama döneminde ABD silah projelerini çaldığını ileri sürdü.

Trump buradaki konuşmasında, 'Biliyorsunuz, süper hipersonik füzeleri var. Geleneksel bir roketten beş kat daha hızlı. Bizim bundan çok daha hızlı seyreden bir silahımız var. Ama Rusya bu bilgiyi Obama yönetiminden aldı, Rusya bu bilgiyi çaldı. Bunu biliyor muydunuz, biliyor muydunuz? Rusya bu bilgiyi aldı ve sonra füzeyi geliştirdi." ifadelerini kullandı.

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