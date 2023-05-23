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Savunma

TSK envanterine girecek! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun 2. kez ateşlendi

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. defa test atışı yapıldı.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 09:13 - Güncelleme:
TSK envanterine girecek! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun 2. kez ateşlendi
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Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı. Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı'ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.

Saat 06.44'te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı'nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi'nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor. Tayfun Füzesi'nin kısa süre içerisinde envantere alınması bekleniyor. Tayfun ile Türk Silahlı Kuvvetleri, önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşmış olacak.

  • Tayfun Füzesi
  • Roketsan
  • Savunma Sanayii Başkanlığı

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