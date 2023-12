TSK'nın yeni gözbebeği olacak: ASELSAN İnsansız Kara Aracı TUNGA'yı tanıttı

Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri hamleleri güçlenerek devam ediyor. ASELAN bünyesinde geliştirilen İnsansız Kara Aracı TUNGA Stabilize Silah Sistemleri ile donatılabiliyor. Faydalı yükte taşıyacak TUNGA'nın tanıtıldığı ASELSAN x sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır." açıklamasında bulunuldu.

Empowered by its autonomous functionalities, the ASELSAN #TUNGA Unmanned Ground Vehicle is ready for different missions.✅



