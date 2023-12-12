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Savunma

TSK'nın yeni gözbebeği olacak: ASELSAN İnsansız Kara Aracı TUNGA'yı tanıttı

ASELSAN'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yeni göz bebeği TUNGA'nın görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır.' ifadelerine yer verildi.

12 Aralık 2023 Salı 15:01 - Güncelleme:
TSK'nın yeni gözbebeği olacak: ASELSAN İnsansız Kara Aracı TUNGA'yı tanıttı
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri hamleleri güçlenerek devam ediyor. ASELAN bünyesinde geliştirilen İnsansız Kara Aracı TUNGA Stabilize Silah Sistemleri ile donatılabiliyor. Faydalı yükte taşıyacak TUNGA'nın tanıtıldığı ASELSAN x sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Otonom hareket edebilen, yapay zekâ destekli, yerli ve milli ASELSAN TUNGA İnsansız Kara Aracı, faydalı yükleriyle farklı görevlere hazır." açıklamasında bulunuldu.

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