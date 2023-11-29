YENER, TSK'nın yeni gücü olacak

ASELSAN TSK'ya teslim edilen 'ASELSAN YENER' i tanıttığı paylaşımda, "ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile, güzergâh üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor.

Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen #YENER Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni gücü olacak." açıklamalarında bulundu.