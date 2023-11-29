YENER, TSK'nın yeni gücü olacak

ASELSAN TSK'ya teslim edilen 'ASELSAN YENER' i tanıttığı paylaşımda, "ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile, güzergâh üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor.
Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen #YENER Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeni gücü olacak." açıklamalarında bulundu.
Ordumuza teslim ettiğimiz YENER-Modern Mayın Tespit Sistemi, El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınları tespit��️, teşhis�� ve işaretleme�� görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor.— ASELSAN (@aselsan) November 29, 2023
ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki... pic.twitter.com/CCjmTv1C81