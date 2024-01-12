TSK'ya oyun değiştirici güç! Savaş uçaklarının ötesine geçecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23'te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin dün tamamlandığı duyurulmuştu.



ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kritik gelişmeyi değerlendirdi.

Başlık sistemleri ile katkı sağladıkları Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin hayırlı olmasını dileyen Akyol, "Uçaklarımızda hava-hava görevinin yanında ASELSAN'ın GÜRZ ve GÖKDEMİR hava savunma sistemlerinde de kullanılacak füzelerimiz, bu yönüyle de çok stratejik görevleri ifa edecek" dedi.



Akyol, "Artık uçuşu için günler saydığımız MURAD AESA radarımız ile Gökdoğan füzemiz birlikte kullanıldığında İHA ve Jet uçaklarımızdan daha hassas tespit, takip ve angajman ile Silahlı Kuvvetlerimiz için oyun değiştirici bir yetkinliği sağlamış olacağız. Başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.