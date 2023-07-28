Tunga İKA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor

KATMERCİLER, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) HIZIR-2, EREN ve Tunga İKA'yı sergiledi. Yürür aksamı KATMERCİLER, silah sistemi ASELSAN tarafından geliştirilen Tunga, kumanda kiti aracılığıyla tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor. Üzerinde ASELSAN SARP atış kulesi ve uydu haberleşme sistemi bulunan Tunga, hareket halinde ve hareketli atış yapabiliyor. Üstün operasyonel yeteneklere sahip olan Tunga, bir tona kadar faydalı yük taşıyabilirken, yüzde 60 tırmanabilirlik, yüzde 40 yan eğim, 900 milimetrelik hendek geçişi, 400 milimetrelik dik engel geçişi yapma özelliğine sahip.

KATMERCİLER AR-GE Merkezi Yöneticisi Fahrettin Akpak, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, aracın testlerinde son aşamaya gelindiğini, bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tunga'nın fuarın en ilgi çeken araçlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Akpak, "KATMERCİLER AR-GE Merkezi'nde geliştirilen paletli bir araç, insansız kara aracı özelliğine sahip. 5 kilometre kadar uzaklıktan uzaktan kumanda edilebilen, otonom sistemine sahip bir aracımız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isterleri istikametinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN'la beraber geliştirdiğimiz, yürür aksamı tamamen KATMERCİLER'e, silah sistemi ASELSAN'a ait olan. Bu araç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava aracından sonra insansız kara aracı olarak çok rağbet göreceğine inandığımız bir aracımız. Yüksek tırmanma kabiliyeti, hızı, arazideki uyumu, her iklim şartına uygunluğu, yol tutuşu sayesinde kullanım alanı geniş bir araç olacak. Bu araç, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tehlikeli alanı, tehlikeli bölgeyi, muhtemel tehditleri uzaktan kumanda edilerek askerimiz oraya girmeden önce görüp, güvenli hale getirebilecek bir araç" dedi.

HIZIR-2 VE EREN DE FUARDA SERGİLENİYOR

Fuarda, 4x4 Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç HIZIR-2 ve 4x4 Meskun Mahal Müdahale Aracı EREN'in de sergilendiğini aktaran Akpak, "HIZIR-2 aracımız HIZIR'ın genişletilmiş, büyütülmüş bir versiyonu. HIZIR aracımız 9 kişilik bir araç ve yüksek mayın koruma seviyesine ve balistik koruma seviyesine sahip. Arazi kabiliyeti yüksek bir araç. Bu aracın taşıma kapasitesi 9 kişiden 14 kişiye çıkartıldı. Mayın koruma seviyesi yine aynı şekilde HIZIR'la eşit. Yakıt sistemi güçlendirildi, yakıt deposu arttırıldı ve böylelikle menzili de artmış oldu. Araç çok güçlü, 400 beygirlik inanılmaz güçlü bir motora sahip. Yine benzer şekilde yanında da EREN aracımız var. O araç da kısa dingil mesafesiyle kısa dönüş, manevra kabiliyetiyle şehir içinde kullanıma uygun, emniyet güçlerinin ihtiyaç ve talepleri istikametinde geliştirdiğimiz, 4x4 bir zırhlı araç. Özellikle şehir içerisinde, şehir dışında arazide kullanıma uygun 4x4 araç olmasıyla birlikte kısa dönüş mesafesiyle şehir içerisinde, dar sokaklarda dahi kullanıma uygun yaptığımız yine zırhlı, mayına karşı korumalı bir aracımız" diye konuştu.