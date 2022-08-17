Türk devinden gövde gösterisi! Malezya Kralı test etti

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve beraberindeki heyet ile Milli Savunma Bakanı Akar, FNSS'in Gölbaşı'ndaki üretim tesislerini ziyaret etti.

Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçlarına ilişkin bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve ona eşlik eden Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara bindi, araçları test etti.



Kral Abdullah Şah ve Bakan Akar ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.