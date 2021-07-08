Türk İHA'ları destan yazdı, dünya şimdi de İKA'larını konuşuyor

star.com.tr 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:09

Türkiye'nin en büyük savunma şirketi Aselsan'ın Aslanı, Havelsan'ın Barkan'ı, Best Group'un Fedai'si ve Elektroland Defence'in Hançer'i, Türk ordusunda hizmete girmek için yarışıyor.



Söz konusu dört İKA da, Aselsan'ın SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile donatıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen İKA'lar arasındaki yarışın son aşamasına gelindiğini açıklamıştı. Finalistler 7.62 mm'lik toplarıyla atış testleri gerçekleştirdiler ve yarışmanın önümüzdeki ay sona ermesi planlanıyor.

Demir, 27 Haziran'daki bir paylaşımında, 'İnsansız sistemlerdeki tecrübemizi ve başarımızı hava araçlarında olduğu gibi deniz ve kara araçlarında da göstermeye kararlıyız. Orta Sınıf 1. Seviye İnsansız Kara Aracı Projemiz kapsamında başlattığımız prototip yarış faaliyetlerimiz devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı.

Demir, İKA'ların değerlendirileceği beş kategoriyi şöyle tanımladı: Genel denetim, hareketlilik, özerklik, ateşleme ve performans. Demir, gizlilik nedeniyle daha fazla ayrıntı verilmedi.

Birkaç günlüğüne yarışmaya katılan ve Defence News'e açıklamalarda bulunan ismi açıklanmayan bir endüstri yetkilisi, birden fazla platform için askeri proje kapsamında bir sözleşme imzalanabileceğini söyledi. Kaynak, Türkiye'nin savunma tedarik ajansı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, her kazananla İKA'ların satın alınması için bir anlaşma imzalayabileceğini ve seri üretimi destekleyeceğini de ifade etti.

Havelsan, Barkan'ı ilk kez şubat ayında görücüye çıkardı. İKA, UKSS, elektro-optik sensörler ve veri bağlantı sistemleri ile donatıldı. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığında ve gökyüzündeki İHA'larla iletişim kurabiliyor.

Best Group'un Fedai'si, Türk ordusunun gözetiminde tasarlandı. Fedai 400 kilogram ağırlığında ve 400 kilogram çekme kapasitesine sahip. Palet genişliği 500 mm olup, maksimum 10 km/s hıza çıkabilmektedir. Ayrıca operatörünün görüş alanı içinde 1.000 metrelik bir çalışma menziline sahiptir ve görüş hattının 300 metre ilerisine kadar görev yapabilir. 7,62 mm top taşıyabilen iki eksenli jiroskop destekli stabilize silah sistemine sahip.

Electroland Defense tarafından geliştirilen Hançer ise, 500 kilogram taşıma kapasitesine sahip ve 3 saatlik şarjdan sonra 6 saat boyunca çalışabiliyor. İKA, operatörünün 1.500 metre uzaklığında kontrol edilebiliyor. Hançer'in hareketli palet sistemi engebeli arazide avantaj sağlıyor ve yüzde 60 dikey eğim, yüzde 30 yan eğim ve 60 santimetre çapında hendeklerin üstesinden gelebiliyor. 7,62 mm UKSS ve 40 mm bombaatar ile donatılabiliyor.

Aselsan'ın Aslan'ı, Türk ordusunun patlayıcı tehditleri etkisiz hale getirmek için kullandığı Kaplan İKA ailesinin bir parçası olarak geliştirildi. Türk güvenlik güçleri için birçok insansız sistem geliştiren şirket, bu teknolojiyi Aslan sistemi için bir temel olarak kullandı. Aslan kontrol edilebilir ve uydu üzerinden veri iletilebiliyor. 7.62 mm uzaktan silah sistemi entegre edilebilir.

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