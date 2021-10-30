star.com.tr 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:08

Savunma alanında, her geçen gün ilerleme kaydeden otonom sistemlere rağbet artıyor. Özellikle Türkiye gibi muharebe alanlarında S/İHA'larla operasyonel başarı elde etmiş ülkeler, diğerleri için birer örnek haline geliyor.



Birçok askeri operasyonda destan yazan Türk İHA'larından sonra, Türk İKA'ları da benzer başarılar için ilerliyor.



Bu çalışmalara kapsamında Aselsan Aslan'ı, Havelsan Barkan'ı, Best Group Fedai'yi ve Elektroland Defence Hançer'i geliştirdi.

Aselsan'ın Aslan'ı, Türk ordusunun patlayıcı tehditleri etkisiz hale getirmek için kullandığı Kaplan İKA ailesinin bir parçası olarak geliştirildi. Türk güvenlik güçleri için birçok insansız sistem geliştiren şirket, bu teknolojiyi Aslan sistemi için bir temel olarak kullandı. Aslan kontrol edilebilir ve uydu üzerinden veri iletilebiliyor. 7.62 mm uzaktan silah sistemi entegre edilebilir.

ASLAN, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen ve üzerine SARP-L Silah Sistemi ile ihtiyaç duyulan başka faydalı yüklerin takılabildiği, otonom veya uzaktan komuta edilebilen üstün hareket kabiliyetine sahip bir İKA...

Göreve özel faydalı yükler entegre edilebilen yüksek hareket kabiliyetine sahip araç platformu sayesinde, zorlu çevre koşulları altında keşif, gözetleme ve ateş altına alma görevlerini başarı ile icra edebiliyor.

ASLAN; kontrol konsolu ile uzaktan kontrol edilebildiği gibi, zorlu arazi ve çevre koşullarında otonomi özellikleri sayesinde operatöre ihtiyaç duymadan geçilebilir alan tespiti yaparak otonom olarak da hareket edebiliyor.

Teknik Özellikler

En: 135 cm

Boy: 165 cm

Yükseklik: 140 cm

Ağırlık: < 700 kg

Maksimum Hız: 10 km/sa

Çalışma Süresi: 4+ saat (Göreve bağlı)

Çalışma Sıcaklığı: -20°C - +49°C

Tahrik Sistemi: Elektrik motoru

Faydalı Yükler: Sarp-L Silah Sistemi, Yük sepeti, Elektrikli yükseltilebilir mastlı gözetleme sistemi

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