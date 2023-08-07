Türk İHA'ları rakiplerini gölgede bıraktı! ABD ve Çin Türkiye'nin hızlı yükselişine boyun eğdi

Türkiye'nin son aylarda Suudi Arabistan ve BAE ile imzaladığı milyar dolarlık SİHA/İHA anlaşmaları yabancı basının gündeminden düşmüyor.

Anlaşmaların Körfez ülkelerinin Türk savunma sanayisine artan ilgisinin bir işareti olduğundan bahseden yabancı basın, "Suudi Arabistan ve BAE, Türkiye'nin Bayraktar İHA'larını sevmeyi nasıl öğrendi?" başlıklı çarpıcı bir analiz yazısıyla konuyu ele aldı.

Körfez ülkelerinin birkaç yıl içinde hızla Türk insansız hava araçlarının en büyük müşterileri haline geldiği belirtilen yazıda, "Bu muazzam anlaşmalardan önceki on yıl boyunca, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri esas olarak Çin insansız hava araçlarını, özellikle de Yemen ve Libya'da kullanılmak üzere Wing Loong II'yi satın aldı. Ancak Çin yapımı İHA'lar, TB2'nin hızlı yükselişinin ortasında çekiciliğini kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Bayraktar TB2'lerin Libya'da BAE'ye ait Wing Loongs'tan çok daha fazlasını yaptığına işaret edilirken BAE'nin Türk İHA'larına yönelmesinden dolayı ABD yapımı MQ-9B Reaper satın almaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Analiz yazısında uzmanların görüşlerine de yer verildi. Türk İHA'ların küresel düzeyde kabul gördüğünü vurgulayan uzmanlar, modern savaş alanlarında bunun belgelendiğini söyledi.

TB2'lerin NATO ve Avrupa Birliği üyeleri de dahil olmak üzere farklı kıtalarda çok sayıda ülkeye ulaştığını belirten uzmanlar Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle imzaladığı anlaşmaların İHA satışından daha fazlasını işaret ettiğini kaydetti.



Türk İHA'ların Çinli muadillerinden "daha güvenilir" olduğunu kanıtladığını belirten uzmanlar, bu durumun devasa siparişleri teşvik ettiğini söyledi.

Türkiye'nin "sorgusuz/koşulsuz" politikasının önemine işaret edilirken, Suudi Arabistan'ın Türk İHA'larını İran'ın insansız hava aracı teknolojisini uzun vadede dengelemek için kullanacağından da söz edildi.

Milyar dolarlık İHA satışının Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin mevcut yükseliş rotasını sürdürmek için son derece önemli olduğu belirtildi.