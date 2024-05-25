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Savunma

Türk İHA'larına övgüler dizdi! General Diarra: ABD ya da Fransa'dan değil Türkiye'den aldık

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'den 2 parti halinde toplamda 5 adet Bayraktar TB2 İHA satın alan Afrika ülkesi Mali'nin Hava Kuvvetleri Komutanı General Alou Boi Diarra, Türk İHA'ları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk İHA'larını öven General Diarra, “Meşhur Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının bizim için mucizeler oluşturduğunu söylemeliyim. Ve bunlar ABD'den ya da Fransa'dan gelmiyor. Ve bize vermediler. Onları kendi kaynaklarımızla Türkiye'den satın aldık.” dedi.

Star Gazetesi25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:17 - Güncelleme:
Türk İHA'larına övgüler dizdi! General Diarra: ABD ya da Fransa'dan değil Türkiye'den aldık
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Türkiye'nin gururu insansız hava araçları (İHA) dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Mali'ye ihraç edilen Bayraktar TB2'ler gündeme geldi. Mali Hava Kuvvetleri Komutanı General Alou Boi Diarra, katıldığı bir programda Bayraktar TB2'ler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

TÜRK İHA'LARINA ÖVGÜLER DİZDİ

General Diarra, "Dışarıdan yardım alamadığımız için, çok sınırlı olan kendi iç kaynaklarımıza güvenmek zorunda kaldık. Ancak başka bir çözümümüzün olmadığını da biliyorduk. Bu yüzden savunmamızı güçlendirdik. Burada adı geçen bazı ülkelerden Rusya'dan Çin'den Türkiye'den sofistike ekipmanlar(Bayraktar TB2) aldık. Bu arada meşhur Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının bizim için mucizeler oluşturduğunu söylemeliyim. Ve bunlar ABD'den ya da Fransa'dan gelmiyor. Ve bize vermediler. Onları kendi kaynaklarımızla Türkiye'den satın aldık. " dedi.

MALİ'DE SELÇUK BAYRAKTAR VE HALUK BAYRAKTAR'A "ULUSAL NİŞAN" VERİLMİŞTİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesi adına bu anlamlı nişana layık görülmekten onur duyduk." Demişti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kendisi ve ekip arkadaşlarının Mali Ulusal Nişanı ile taltif edilmelerine ilişkin, "Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesi adına bu anlamlı nişana layık görülmekten onur duyduk." ifadesini kullanmıştı.

Haluk Bayraktar; Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar ekibinden 2 kişi ile Afrika ülkesi Mali'ye yaptıkları katkı ve hizmetlerden dolayı Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita tarafından "Mali Ulusal Nişanı" ile ödüllendirilmelerine ilişkin, X sosyal medya platformundan açıklama yapmıştı.

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, açıklamasında, "Mali Devlet Başkanı Sayın Assimi Goita tarafından Baykar Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, ben ve ekip arkadaşlarımız Mali Ulusal Nişanı ile taltif edildik. Türkiye ve Mali arasındaki dostluğun ve iş birliğinin güçlenmesi adına bu anlamlı nişana layık görülmekten onur duyduk." ifadelerine yer vermişti.

BAYRAKTAR TB2'LERİN TESLİMATINI MALİ DEVLET TELEVİZYONU DUYURMUŞTU

Bayraktar TB2'lerin yeni adresi 2023 Ocak ayında Afrika ülkesi Mali olmuştu. Mali devlet televizyonu ORTM, Bayraktar TB2'lerin Savunma Bakanı Sadio Camara'ya sunulduğunu gösteren görüntüleri yayınlamıştı. Ülke basınında yer alan diğer haberlerde ise, Mali'ye teslim edilen Bayraktar TB2 sistemlerinin Kanada'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargo sonrası geliştirilen ve bu teknolojilere entegre edilen ASELSAN CATS sistemiyle ülkeye geldiği bilgisi yer almıştı.

Mali'ye teslim edilen son 3 adet Bayraktar TB2'den önce 20 Aralık 2022'de 2 adet daha teslim almıştı.

Star Gazetesi

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