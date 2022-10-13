Türk İHA'larını işaret ettiler: Türkiye varken kaybeden tarafı seçtik

Ermenistan'ın Eylül ayında Hindistan'dan 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etmesi ülkedeki çekinceleri gün yüzüne çıkardı.



Ülke basını, Hindistan ordusunca kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarların yanı sıra tanksavar roketlerinin Ermenistan'a satılmasının Hindistan'ı karmaşık bölgesel açmaza dahil edeceğini yazdı.

Karabağ savaşında taraf olmaktan kaçınan Hindistan'ın Türkiye destekli Azerbaycan'ın ağır zayiat verdiği Ermenistan'a silah sağlamayı seçmesinin kendisini karmaşık denklemde bir tür oyuncu olarak konumlandıracağı ifade edildi.

Yeni Delhi hükümetinin Ermenistan'ı neden desteklediğini soran Hint basını, Ermenistan'ı Sovyetler Birliği'nin kusurlu bir mirası olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan üzerinde etkisinin giderek azaldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Moskova ile geliştirdiği özel ilişkiye rağmen Azerbaycan'la ittifak kurmasının önemine vurgu yapıldı.



HİNT BASINI: KAYBEDEN TARAFI SEÇTİK

Azerbaycan'ın ABD, AB ve İsrail'le yakın bir müttefik olmasının İran'ı kızdırdığından bahseden analiz yazısında "Hindistan'ın dost ve düşman olarak gördüğü bu bağların birbirine karıştığı bu karışık durumda, Yeni Delhi kaybeden tarafta olan ve ABD karşıtları (Rusya-İran) tarafından desteklenen Ermenistan'ın tarafını seçti" ifadelerini kullanıldı.

Ermenistan'ın Karabağ savaşında Bayraktar İHA'ları karşısında yetersiz kaldığını kaydeden Hint basını, Rus askeri teçhizatlarının Türk İHA'ları tarafından hırpalanmasının Moskova'nın itibarını zedelediğini belirtti.

Ermeni hükümetinin "Zengezur Koridoru'nun kabul etmenin topraklarını ve egemenliğini kaybetmek anlamına gelebileceğini anladığını kaydeden Hint basını, "Erivan bu koşullarda Hindistan'dan yardım istedi. Hindistan'ı karmaşık bir denkleme sürüklemek birçok sorunun doğmasına neden olacak. "Tarafsız" bir silah tedarikçisi mi yoksa askeri donanımını dış politika kaygılarımıza dayanarak satan biri mi olmak isteriz? Bunlar, Yeni Delhi'nin çözmesi gereken çok zor sorunlar" değerlendirmesinde bulundu.